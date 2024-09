Die polnische Stadt Slubice sperrt angesichts der wachsenden Hochwassergefahr an der Oder die Stadtbrücke ins benachbarte Frankfurt (Oder) für ortsfremde Personen. Die Menschen müssen sich also auf Verkehrseinschränkungen in der Grenzregion einstellen.

Wie die Stadt am Freitag ankündigte, werde der Transitverkehr über Slubice nach Deutschland nicht möglich sein. Durchreisende sollen einen anderen Grenzübergang nutzen. Die Stadt wolle wegen der Hochwassergefahr Staus vermeiden.