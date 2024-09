Feuerwehr-Unterricht an Schulen soll künftig in ganz Brandenburg angeboten werden. Das Innen- und das Bildungsministerium wollen das Projekt "Feuerwehr macht Schule" finanziell und mit mehr Personal stärken, wie beide Ressorts am Dienstag in einem Eckpunktepapier vereinbarten.

Derzeit gibt es Feuerwehrunterricht als Wahlpflichtfach an 22 Schulen. Eingeführt wurde er mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 an zunächst drei Schulen.