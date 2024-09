Bild: dpa/Pleul

Vom Hochwasser des Flusses Oder sind Wiesen vor der Stadt Frankfurt (Oder) überflutet. Höchststände werden in Frankfurt am Mittwoch (25.09.) erwartet. An die südlichen Oderwiesen grenzt der Buschmühlenweg, dort erreicht das Wasser das Stadtgebiet zuerst. Anwohner sollen daher am Mittwoch vorsorglich ihre Autos auf höher gelegene Parkplätze am Stadion der Freundschaft abstellen.