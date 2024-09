Eine deutliche Mehrheit der Einwohner von Karstädt (Prignitz) ist gegen den Bau einer Biomethananlage des Ölkonzerns Shell in der Gemeinde. Bei einer Bürgerbefragung, die zeitgleich zur Landtagswahl am Sonntag stattfand, stimmten rund 73 Prozent der Wähler gegen den Bau der Anlage.



Shell will an der A14 künftig jährlich bis zu 500.000 Tonnen Gülle, Mist und andere landwirtschaftliche Restprodukte zu Biomethan verarbeiten.