Unbekannter wirft scharfe Munition in Kanal in Oranienburg

Ein Mann hat in einem Kanal in Oranienburg (Oberhavel) mutmaßlich scharfe Munition entsorgt. Ein Zeuge habe den bisher Unbekannten beobachtet, der Gegenstände in den Kanal warf, erläuterte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmittag.

Kurz darauf stellte der Schleusenwärter mehrere scharfe Patronen im Wasser fest und informierte die Polizei. Er habe "Teile der Munition" bergen können und der Polizei übergeben.