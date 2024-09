Die Feuerwehr bekämpft in Gottberg in der Gemeinde Märkisch-Linden (Ostprignitz-Ruppin) einen Waldbrand. Das teilte die Leitstelle der Feuerwehr in Potsdam am Freitagmittag mit. Es brennen demnach drei Hektar Wald.

Das Feuer sei am Vormittag ausgebrochen.