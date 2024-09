Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe hat am Donnerstag die Durchsuchung einer Wohnung am Mittwoch in Frankfurt (Oder ) bestätigt. "Das Verfahren wird gegen einen Beschuldigten wegen des Verdachtes des Werbens für eine terroristische Vereinigung im Ausland geführt", sagte die Sprecherin der Generalbundesanwaltschaft, Ines Peterson, dem rbb.

Nach rbb-Informationen wurde ein 15-Jähriger festgenommen.