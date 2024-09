"Fest an der Panke" am Samstagabend abgebrochen

In Pankow ist am Samstagabend das "Fest an der Panke" abgebrochen worden.



Wie der Veranstalter dem rbb sagte, wollte die Polizei eine Person kontrollieren, die einen verdächtigen Gegenstand in der Hand gehalten haben soll. Diese Person entzog sich jedoch einer Kontrolle und verschwand. Was sie in der Hand hielt, blieb nach Polizeiangaben unklar.