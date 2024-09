Drei Personen bei Kellerbrand in Fürstenwalde verletzt

Drei Menschen sind bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenwalde (Oder-Spree) verletzt worden. Sie wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Demnach griff das Feuer am Montagabend auf zwei Kellertüren über. Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten die Bewohner. Warum der Brand ausbracht, ist bislang unklar.