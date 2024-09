Über die Gestaltung des Königsparks in Königs Wusterhausen ist eine Entscheidung gefallen. In einer Bürgerbefragung hat sich die Mehrheit der Teilnehmer für eine Umwandlung des Gebiets in ein gemischt genutztes Wohn- und Gewerbegebiet ausgesprochen.



Mit 58 Prozent der Stimmen fiel das Ergebnis knapp aus, was 37,3 Prozent der zu befragenden Einwohner entspricht. Damit wurde das geforderte Quorum von 20 Prozent der Befragten für die Gültigkeit der Befragung erreicht.