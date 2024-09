Die Feuerwehr hat in Lübben (Dahme-Spreewald) einen betrunkenen 21-Jährigen von einem Kran gerettet. Der Mann war am Sonntagabend etwa 30 Meter in die Höhe geklettert, als ihn der Mut verließ, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Handy rief er um Hilfe.