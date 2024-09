Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz hat am Sonntag zu zahlreichen Erntedankgottesdiensten eingeladen.



Im evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau wurde ein Open-Air-Gottesdienst gefeiert, an dem sich laut der Landeskirche rund 26.000 Menschen beteiligten, unter ihnen Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Es gilt als größtes christliches Volksfest in Berlin und Brandenburg.