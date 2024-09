Wassersportler haben am Ufer eines kleinen Flusses in Brandenburg an der Havel am Sonntagmorgen eine tote Frau entdeckt. Das teilte der Lagedienst der Polizei dem rbb mit.

Demnach haben Ruderer die 88-Jährige gegen 7 Uhr in einem Nebenarm der Niederhavel, in der Näthewinde, treibend aufgefunden. Rettungskräfte bargen die Frau, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.