Eine kleinere Polizeikontrolle nahe einer Moschee in Berlin-Neukölln ist am Freitagmittag nach Angaben der Polizei durch das Eingreifen und die Störungen zahlreicher Moscheebesucher eskaliert.



Zivilpolizisten wurden in ihrem Auto vor der Moschee Al-Badr in der Glasower Straße von bis zu 15 Menschen umringt, so dass eine Streifenwagenbesatzung eingriff. Als die Polizisten drei Männer überprüfen wollten, floh einer von ihnen auf das Moscheegelände, von innen wurde daraufhin die Tür blockiert.