Ursula S. Berlin Montag, 30.09.2024 | 12:08 Uhr

Ein wirklich tragisches Ereignis! Allerdings kann man der Urteilsbegründung des Gerichts nur beipflichten: Eine Seebrücke ist kein Spielplatz. Kleinkinder also am besten sicher an die Hand oder auf den Arm nehmen oder in den Buggy setzen. Selbst eine kurze Windböe oder ein Stolpern könnten dort sonst fatale Konsequenzen für die Kleinen haben.