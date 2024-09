Bei seiner Flucht vor einer Polizeikontrolle in Wedding (Mitte) hat am Samstagmorgen ein Unbekannter einen Beamten leicht verletzt. Das teilte die Berliner Polizei am Samstag mit.



Eine Polizeistreife habe kurz vor fünf Uhr ein Fahrzeug in der Pankstraße kontrollieren wollen. Der Fahrer habe jedoch Gas gegeben und sei geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher dem rbb. Dabei habe der Unbekannte ein Polizeiauto gerammt und den Polizisten verletzt.