41 Liter Niederschlag pro Quadratmeter kamen im September auf Berlin herunter, bundesweit waren es 107 Liter pro Quadratmeter - also mehr als doppelt so viel. Die Sonne zeigte sich 213 Stunden lang (langjähriges Mittel: 156 Stunden).

Nach Angaben des DWD erreichten die Temperaturen an bis zu 13 Tagen mindestens 25 Grad. Herausragend sei die Hitzewelle vom 3. bis 8. September gewesen, während dieser seien im Ortsteil Tempelhof 34,4 Grad gemessen worden. Für die Hauptstadt sei damit ein neuer Septemberrekord datiert worden, hieß es. Zur Monatsmitte gab es dann einen Wetterumschwung: Am 13. September lagen die Höchstwerte 20 Grad unter dem Hitzehöchstwert.

Berlin ist im September die wärmste und zugleich trockenste Region Deutschlands gewesen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in seiner vorläufigen Bilanz des Monats September mitteilte, lag die Durchschnittstemperatur bei 17,3 Grad. Bundesweit wurden 15,3 Grad gemessen. Der Wert lag auch 3,2 Grad über dem Mittelwert der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Zum kalendarischen Herbstanfang werden in Berlin und Brandenburg am Sonntag erneut 23 Grad und Sonne erwartet. Warum ein warmer Herbstbeginn normal geworden ist und was das für den Winter bedeutet, erklärt Meteorologe Frank Kreienkamp.

In Brandenburg lag die Durchschnittstemperatur des nach Worten des DWD im Vergleich deutlich zu warmen Septembers bei 16,8 Grad und damit 3 Grad über dem langjährigen Mittel. An bis zu sechs Tagen wurden mindestens 30 Grad gemessen. Der Zenit der Hitze sei am 4. September in Doberlug-Kirchhain erreicht worden: Dort wurden 35,2 Grad gemessen - laut DWD Bundeslandrekord. Am 13. September zeigte das Thermometer dort nur noch 12,8 Grad.

Während es in Berlin etwas trockener war als sonst, hat es in Brandenburg überdurchschnittlich viel geregnet: Bis zum Monatsende seien landesweit 55 Liter pro Quadratmeter Niederschlag ermittelt worden, etwas mehr als der langjährige Mittelwert. Ausgelöst durch historische Niederschläge in Polen und Tschechien stieg der Oder-Pegel auf 607 Zentimeter, was nach Angaben des DWD laut Landesamt für Umwelt nur einen halben Meter unterhalb der Jahrhundertflut von 1997 lag. Die Sonne schien 210 Stunden lang (langjähriges Mittel 156 Stunden).