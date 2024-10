Bild: dpa/Bernd Settnik

Auch wenn es auf dem Foto so scheint: Eine Anbindung an den schienengebundenen Personenverkehr gab es nie. Entsprechende Planungen wurden nie umgesetzt. Man erreichte TXL nur per Bus, Auto oder Taxi. Passagiere konnte trotzdem seit den 1990er Jahren in einer (ausrangierten) Berliner S-Bahn eine Bockwurst verdrücken oder schnell noch einen Farbfilm für dem Urlaub erwerben.