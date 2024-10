Auf der Landstraße 200 zwischen Bernau und Rüdnitz (Barnim) ist am Mittwoch eine 67-Jährige bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizeidirektion Ost am Donnerstag mitteilte, kam eine 46-jährige Autofahrerin aus noch zu klärender Ursache auf die Gegenspur. Dort sei sie mit einem anderen Wagen zusammengestoßen, ein drittes Fahrzeug sei beim Ausweichen in den Straßengraben gefahren.

Die vermutliche Unfallverursacherin wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die 67-jährige Autofahrerin in dem entgegenkommenden Wagen kam jegliche Hilfe zu spät. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 130.000 Euro.