Berlin - Biden auf dem Rückflug - Verkehrsbehinderungen nehmen ab

Fr 18.10.24 | 20:54 Uhr

dpa Video: rbb24 Abendschau | 18.10.2024 | Norbert Siegmund & Ulli Zelle & Michael Kimmage | Bild: dpa

Der 19-stündige Besuch von US-Präsident Joe Biden in Berlin beendet. Er ist am Flughafen BER nach einem kleinen Bad in der Menge in die Air Force One gestiegen und abgeflogen.

Nach dem Abflug von US-Präsident Joe Biden aus Berlin kehrt in die Hauptstadt allmählich wieder Normalität ein. "Die Verkehrseinschränkungen werden schrittweise zurückgenommen", teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Am Potsdamer Platz etwa wurden die Absperrgitter bereits gestapelt. Große Teile in Berlin-Mitte waren für den Besuch des Staatsoberhaupts abgesperrt worden. Die S-Bahn teilte mit: "Polizeieinsatz im Raum Berlin wegen Staatsbesuch beendet". Es könne "noch zu Verspätungen und eventuellen Zugausfällen kommen".

Kurz vor 18 Uhr hob Air Force One ab

Nach einem etwa 19-stündigen Blitzbesuch hatte der 81-Jährige Berlin am Abend wieder verlassen. Kurz nach 17 Uhr ist er am Flughafen BER eingetroffen, hat am Rande des Rollfeldes ein kleines Bad in der Menge genommen, ist dann in seine Regierungsmaschine Air Force One gestiegen und kurz nach 18 Uhr abgeflogen. Den Tag über hatte er unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu Gesprächen getroffen und einen Verdienstorden entgegengenommen. Außerdem traf sich Biden gemeinsam mit Scholz auch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer. Biden war erst am späten Donnerstagabend in Berlin eingetroffen.

Wohl Tausende Polizisten im Einsatz

Aufgrund des Besuchs kam es für die Hauptstädter zu weitreichenden Einschränkungen. An Zufahrtsstraßen zum Regierungsviertel, dem Schloss Bellevue und dem Potsdamer Platz standen Absperrgitter und Polizisten. Der Verkehr der S-Bahn wurde auf vielen Strecken reduziert. Polizisten aus zwölf Bundesländern und der Bundespolizei sicherten nach Angaben einer Polizeisprecherin den Besuch ab. Wie viele Beamte insgesamt im Einsatz waren, teilte die Polizei unter Verweis auf die hohe Sicherheitsstufe nicht mit. Biden gehört zu den Politikern, die weltweit die höchste Sicherheitsstufe haben. Entsprechend umfangreich waren die Sicherheitsvorkehrungen in Berlin. Neben Hunderten Berliner Polizisten kamen nach Angaben der Berliner Polizeisprecherin Einsatzkräfte unter anderem aus den übrigen Ost-Ländern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg.

Scharfschützen auf Gebäuden

Die Polizei sicherte mit umfangreichen Vorkehrungen das Regierungsviertel und die Anfahrtsstraßen ab. Auf Gebäuden im Bereich des Schlosses Bellevue, wo Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Gast am Vormittag empfing, waren Scharfschützen der Spezialeinheiten der Polizei postiert. Ein Hubschrauber begleitete in der Luft die Fahrzeugkolonnen, die US-Präsident Biden in seiner Limousine mit Spitznamen "The Beast" ("Die Bestie") vom Schloss Bellevue zum Kanzleramt eskortierten. Auf der Spree fuhren Polizisten der Wasserschutzpolizei in Booten und Jetskis. Hundestaffeln waren für die Suche nach Sprengstoff im Einsatz. Auch Röntgengeräte, mit denen Autos durchleuchtet werden können, wurden eingesetzt - etwa im Bereich des Potsdamer Platzes, wo Biden im Hotel Ritz-Carlton wohnte.

Biden hat am Vormittag zunächst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue getroffen. Anschließend ist er auf Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt getroffen. Später ist US-Präsident Biden im Kanzleramt auf den französischen Präsidenten Emmanuel Marcon und den britischen Premier Keir Starmer im Kanzleramt getroffen. Biden ist nur 19 Stunden in Berlin - am späten Nachmittag wird er schon wieder abreisen. Da Biden aber zu den Politikern gehört, die die höchste Sicherheitsstufe haben, sind die Auswirkungen groß.



Passant stört TV-Sender bei Live-Schalte

Bei einer Live-Schalte in dem Bereich versuchte nach Angaben des Senders RTL ein Passant mehrfach, mit Beleidigungen und Einschüchterungen die Sendung zu stören. Der Unbekannte sei bei dem Vorfall am Potsdamer Platz aggressiv aufgetreten, sagte eine RTL-Sprecherin. Unmittelbar danach informierte das Team demnach die Polizei. Der Sender leitete alle verfügbaren Foto- und Video-Aufnahmen zu dem Vorfall an die Beamten weiter. Eine Polizeisprecherin sagte, Medienschaffende seien bei der Arbeit behindert worden. Nähere Angaben zu dem Zwischenfall machte sie nicht.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Bereits seit Donnerstagnachmittag kam es zu Ausfällen bei der S-Bahn. Auf anderen Strecken wurde ausgedünnt. Am Freitag fuhren S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Bahnhof Zoo zeitweise nicht oder seltener, weil die Strecke am Schloss Bellevue entlangläuft, wo Biden empfangen wurde. Auch andere Linien waren betroffen. Bei den Regionalzügen und vielen Fernzügen mit Halt am Hauptbahnhof gab es ebenfalls Änderungen. Die Beeinträchtigungen sollten voraussichtlich bis in die Abendstunden dauern. Erste Straßensperrungen - etwa am Schloss Bellevue - waren unmittelbar nach einzelnen Besuchsprogrammen wieder aufgehoben worden. "Wenn Bereiche nicht mehr geschützt werden müssen, geben wir sie wieder frei", hieß es von der Polizei.

Sendung: rbb24 Abendschau, 18.10.2024, 19:30 Uhr