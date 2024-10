Mehrere hundert muslimische Gotteshäuser in Deutschland laden am Donnerstag zum "Tag der offenen Moschee" ein. In diesem Jahr steht die Aktion, die traditionell am Tag der Deutschen Einheit stattfindet, unter dem Motto "Life Matters: Jedes Leben zählt!". Moscheegemeinden bieten besondere Programme mit Führungen, Gesprächen und Diskussionen.