Gasaustritt in Wohnhaus in Charlottenburg

So 06.10.24 | 14:15 Uhr

In Berlin-Charlottenburg ist es am Sonntag zu einem Gasaustritt in einem Wohngebäude gekommen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, ist sie am Vormittag in die Waitzstraße gerufen worden. Es habe sich bestätigt, dass dort Gas austritt, deshalb seien das betroffene Gebäude sowie zwei angrenzende Häuser vorsorglich geräumt worden.

Insgesamt 77 Bewohner mussten demnach ihre Wohnungen verlassen und wurden durch Einsatzkräfte betreut.