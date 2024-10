Polizei ermittelt nach Droh-Mails an mehrere Berliner Schulen

Die Berliner Polizei ermittelt nach mehreren Droh-Mails an Schulen wegen der Störung des öffentlichen Friedens.

In den vergangenen Tagen seien solche Drohungen an mehreren Schulen eingegangen, teilte die Polizei am Montag auf X mit. Nach intensiver Prüfung werde aber davon ausgegangen, dass die Drohungen nicht ernst gemeint seien.