Motorboot brennt in Friedrichshagen

So 06.10.24 | 11:26 Uhr

Ein Motorboot an der Steganlage eines Wassersportzentrums an der Müggelspree in Berlin-Friedrichshagen hat gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte.

Demnach hatten Nachbarn am Liegeplatz Rauch am Heck des Bootes bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ihnen sei es gelungen, das Feuer rasch zu löschen und so eine Ausbreitung des Brandes auf das gesamte Boot sowie auf andere Boote zu verhindern, hieß es. Auch Umweltschäden seien vermieden worden.