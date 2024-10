blubb Sonntag, 27.10.2024 | 12:06 Uhr

Mal von Explosionen abgesehen, für wieviel gesundheitlichen und damit ökonomischen und ökologischen Schaden sorgt das Rauchen? Was zugleich eine Belästigung für Nichtraucher darstellt in der Öffentlichkeit. Welchen Schaden richtet der Alkohol gesellschaftlich an? Nicht das ich das Lachgas klein reden möchte, aber es steht in keinem Verhältnis mit legal zugänglchen, schädlichen, Konsumgütern.