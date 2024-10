Das Landgericht Berlin hat am Freitagabend einen Mann wegen der Tötung eines Gastes auf einer Hochzeitsfeier in Berlin zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt. Wie das Berliner Landgericht am Montag mitteilte, wurde der 30-Jährige des Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen.