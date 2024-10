Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg sind zwei Bewohner leicht verletzt worden. Sie kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Dazu zählt auch der Mieter, auf dessen Balkon in der 7. Etage der Brand am Morgen ausbrach.

Nach Angaben der Feuerwehr griffen die Flammen schnell auf dessen Wohnung über. Der Mann habe noch versucht, das Feuer zu löschen. Als dies misslang, floh er in eine Nachbarwohnung und rief die Feuerwehr.