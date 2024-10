Bei einem Angriff in einem Hotel in Berlin-Friedrichshain sind am Dienstagnachmittag zwei 15-jährige Schülerinnen verletzt worden. Die beiden Mädchen, die im Rahmen einer Klassenfahrt in der Hauptstadt waren, wurden nach ersten Erkenntnissen von einem unbekannten Mann verfolgt und angegriffen. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.50 Uhr einem Hotel am Stralauer Platz.