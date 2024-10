Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen einen 41-jährigen Mann Anklage wegen heimtückischen Mordes erhoben. Das teilte die Behörde am Montag mit. Er soll im Juli in der Moabiter Heidestraße mehrfach hinterrücks auf den Kopf eines 48-Jährigen eingetreten haben, was zu dessen Tod geführt habe.