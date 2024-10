Die Berliner Polizei hat in Neukölln einen Mann festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, im April einen 72-Jährigen am Rosa-Luxemburg-Platz ins U-Bahn-Gleisbett gestoßen zu haben. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde der 36-Jährige am Mittwoch in einem Wohnhaus festgenommen.