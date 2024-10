Do 10.10.24 | 11:25 Uhr

Die Berliner Polizei wird von Dienstag bis Donnerstag kommender Woche (15.-17.10.2024) an insgesamt zehn Berliner Straßenabschnitten die Kennzeichen der dort fahrenden Fahrzeuge erfassen. Das teilte die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, in deren Auftrag die Aufnahmen gemacht werden sollen, am Donnerstag mit.