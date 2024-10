Mit Totenkopfmasken verkleidete Demonstranten haben vor der russischen Botschaft in Berlin gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. Bereits am Morgen postierten sie sich unweit des Botschaftsgebäudes am Boulevard Unter den Linden und legten auf dem Boden mehrere Leichensäcke ab. Die etwa eine Handvoll Demonstranten trugen Totenkopfmasken und waren schwarz gekleidet. Mit Farbe sprühten sie den Schriftzug "Russland führt Angriffskrieg" auf ein Banner.