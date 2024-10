Die drei gehörten der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Roten Armee Fraktion (RAF) an. Die RAF, die mehr als 30 Menschen tötete, erklärte sich 1998 für aufgelöst. Klette war für Jahrzehnte untergetaucht und im Februar in Berlin festgenommen worden . Die 65-Jährige sitzt im Frauengefängnis in Vechta in Untersuchungshaft.

2008 lebte Garweg nach Angaben des Landeskriminalamts mit einer Frau in Berlin-Neukölln. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben sich aber Verdachtsmomente dafür ergeben, dass Garweg nicht nur eine Beziehung hatte, sondern eine weitere daneben. Die "Zeit" berichtete zudem, Garweg habe für mehrere Frauen "eine fast seelsorgerische Rolle eingenommen". Sie seien regelmäßig zu langen Gesprächen in seinen Berliner Bauwagen gekommen. Die Zeitung schrieb: "So manche dieser Sitzungen endet im Bett."

In der Zeit in Neukölln habe Garweg sich in einem etwas jüngeren linken Milieu bewegt, sagte der LKA-Sprecher. Die Menschen in diesem Milieu seien etwa 10 bis 15 Jahre jünger als er gewesen. Der Sprecher erklärte, die Hinweise aus dem Fahndungsaufruf würden nun priorisiert und abgearbeitet.