Nach einem langen Rechtsstreit um das frühere Berliner Sport- und Erholungszentrum (SEZ) lässt das Land die Immobilie mit Unterstützung der Polizei zwangsräumen. Drei Gerichtsvollzieher und zahlreiche Polizisten rückten am Dienstagmorgen zu dem früheren DDR-Vorzeige-Erlebnisbad an der Landsberger Allee in Friedrichshain an.

Die Räumung verläuft nach Beobachtung eines rbb-Reporters bislang ohne Zwischenfälle. Sie war bereits in der vergangenen Woche angekündigt worden, allerdings ohne Termin.