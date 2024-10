Am Bahnhof Südkreuz in Berlin-Schöneberg ist am Samstag ein Mensch nach einem Unfall gestorben. Wie die Polizei der Deutschen Presse Agentur am Sonntag mitteilte, sei die Person zwischen die Bahnsteigkante und einen abfahrenden ICE geraten und mitgeschleift worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um einen Unfall handeln. Der Mensch starb an seinen Verletzungen. Genauere Angaben zur Person waren zunächst nicht bekannt, nur dass es sich um einen jungen Menschen handelt.