Leichenfund in Köpenick: Mann in Rumänien festgenommen

Ein 32-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Rumänien festgenommen worden. Er steht im Verdacht, seine ebenfalls wohnsitzlose, 37-jährige Lebensgefährtin am 13. Oktober auf dem Gelände eines Güterbahnhof in Berlin-Köpenick mit einer Eisenstange erschlagen zu haben. Das teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mit.