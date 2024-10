Mann in Lokal in Berlin-Reinickendorf angeschossen - Hintergründe unklar

Ein Mann ist am Montagabend in einem Restaurant in Berlin-Reinickendorf angeschossen worden. Das bestätigte die Polizei dem rbb. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.

Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot am Tatort in der Residenzstraße.