Bild: www.imago-images.de

Die Lichtkunst wird an 50 Orten in der Stadt präsentiert, so auch am Brandenburger Tor. Neben Botschaften wie "We love Berlin" krabbeln am Brandenburger Tor unter anderem Insekten über die Fassade. Mit der Videoprojektion werde auf den Rückgang der Artenvielfalt aufmerksam gemacht.