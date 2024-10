Eine Brandemeldeanlage hat in der Nacht zum Freitag offenbar einen größeren Diebstahl in Cottbus verhindert. Wie die Polizei dem rbb mitteilte, hatten Unbekannte versucht, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale aufzubrechen. Laut Polizei hatten die Einbrecher dabei schweres Werkzeug verwendet.

Während die Täter mit dem Automaten beschäftigt waren, sei die Brandmeldeanlage in der Filiale ausgelöst worden.