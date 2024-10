Schlag gegen illegale Zigaretten-Produktion: Bei Durchsuchungen wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung in zwei Bundesländern hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen 17 Menschen vorläufig festgenommen und 10 Objekte durchsucht. Das teilte das Zollfahndungsamt Essen mit.

Den Angaben zufolge waren die Ermittler im Auftrag der Wuppertaler Staatsanwaltschaft in neun Objekten in Nordrhein-Westfalen und sowie in Brandenburg an der Havel im Einsatz. Darunter waren auch Spezialkräfte der Bundespolizei und des Zollkriminalamtes.