Do 24.10.24 | 16:18 Uhr

Die Stadt Lübben (Dahme-Spreewald) sucht neue Betreiber für zwei Kahnhäfen in der Stadt. Dafür ist jetzt ein Interessensbekundungsverfahren gestartet. Konkret geht es um die Häfen an der Schlossinsel und in der Lindenstraße.