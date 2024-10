Polizei und Feuerwehr haben im Beetzer Wald (Oberhavel) stundenlang nach einem Pilzsammler gesucht. Das sagte die Sprecherin der Polizeidirektion Nord Antenne Brandenburg vom rbb am Donnerstagvormittag. Demnach war ein 70 Jahre alter Mann am Mittwoch gegen 11 Uhr in Hohen Neuendorf im Löwenberger Land in den Wald gegangen, um Pilze zu sammeln.

Dabei habe er offenbar die Orientierung verloren. Er fand nach Angaben der Sprecherin weder allein aus dem Wald raus noch den Weg zurück zu seinem Auto.