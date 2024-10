Ein Verletzter musste von der Feuerwehr aus seiem Fahrzeug befreit werden. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen kamen per Rettungswagen in umliegende Kliniken.



Die A9 blieb am Nachmittag in Fahrtrichtung Leipzig für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Beelitz abgeleitet, was zu einem kilometerlangen Stau führte.