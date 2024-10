Maskierte fesseln Seniorenpaar in Wohnung und rauben es aus

Überfall in Potsdam

Ein Seniorenehepaar ist in seiner eigenen Wohnung in Potsdam von drei Räubern gefesselt und ausgeraubt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Nach Angaben des Paares soll es in der Nacht zu Sonntag gegen 2.15 Uhr an der Wohnungstür im Ortsteil Stern geklopft haben. Als die 76 Jahre alte Ehefrau die Tür öffnete, seien drei Maskierte in die Wohnung gestürmt.