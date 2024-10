Mehrfamilienhaus in Welzow steht in Flammen

In Welzow läuft seit der Nacht ein Großeinsatz der Feuerwehr. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses steht hier in Vollbrand, die Mieter kommen in einer Notunterkunft unter. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen.