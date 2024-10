Ein Unbekannter hat einen Wolf in Neißemünde im Landkreis Oder-Spree erschossen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das tote Tier am Montag durch Zeugen im Bereich Landgut aufgefunden. Das Tier wies eine Schussverletzung auf, nach ersten Erkenntnissen könnte es daran verendet sein.