Do 10.10.24 | 18:18 Uhr

Unbekannte haben am Donnerstag das Brandenburger Tor in Berlin-Mitte mit Farbe beschmiert. Laut Polizei wurde die schwarze Farbe von einem Objektschützer an einem Nebendurchgang entdeckt. Ein Spezialfirma habe die Farbe inzwischen vollständig entfernt.

Vor einer Bankfiliale in Berlin-Mitte in der Friedrichstraße haben drei "Klima-Aktivistinnen" zudem am Donnerstagvormittag ein Schaufenster und die Eingangstür einer Bank mit schwarzer Farbe beschmiert.