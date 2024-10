Der ehemalige Führungsbunker des DDR-Innenministeriums in der Nähe von Freudenberg (Märkisch-Oderland) ist am kommenden Wochenende für Besucher geöffnet. "Im Kriegsfall sollte von diesem Bunker aus das öffentliche Leben in der DDR aufrechterhalten werden", erklärte Hans-Jürgen Herget, einer der Organisatoren von Führungen durch den Bunker.