Der Bedarf an Schulplätzen in der weiterhin wachsenden Landeshauptstadt ist hoch. Die Stadt baut daher neue Schulen und saniert alte. Bereits im Sommer 2024 ging das neu gegründete Gymnasium im Brunnenviertel an den Start. Im Sommer 2025 soll das neue Gymnasium im Potsdamer Norden gegründet werden, das zunächst in den die Räumlichkeiten der Grundschule in Krampnitz beherbergt werden soll. Bis zum Schuljahr 2027/2028 ist die Weiterführung am Schulstandort am Campus Jungfernsee geplant.