Heidekind Heide Freitag, 04.10.2024 | 15:09 Uhr

Wieso ekelig? "Frauchen und Herrchen müssen draußen bleiben.", die Saison ist schon gelaufen und die Baywatchdackel sehen das tiefenentspannt.

Neue Saison, neues Wasser und ehrlich, was meinen sie was an den "Menschenbadetagen" so im Wasser ist, im wieder aufbereiteten Wasser, also dem von gestern.